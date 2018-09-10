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понедельник, 10 сентября, 2018, 8:19 Мир
В России на акциях протеста против пенсионной реформы силовики задержали более 800 человек

В разных городах России на акциях протеста против пенсионной реформы силовики задержали более 800 человек.

Об этом сообщает ОВД-Инфо - информирует Новое время.

«По данным на 20:00 9 сентября было задержано свыше 839 человек в 33 городах. ОВД-Инфо поименно известны 354 задержанных в Санкт-Петербурге и 129 задержанных в Екатеринбурге. На самом деле количество задержанных в этих городах существенно выше. Информация уточняется», – сказано в сообщении.

Также издание публикует информацию о количестве задержанных в каждом из городов.

Как сообщалось, в Санкт-Петербурге задержали 500 участников акции, среди них – дети и пенсионеры.

В Москве между полицией и участниками акции против пенсионной реформы произошли столкновения. Правоохранители применили грубую силу к активистам.

Напомним, 9 сентября сторонники Алексея Навального проводят общероссийскую акцию протеста против повышения пенсионного возраста. В этот день во многих городах РФ проходят более 4,5 тысячи выборов разного уровня: выборы 26 глав регионов, 17 закформирований и довыборы 7 депутатов Госдумы.

 
протестыновости мирапенсионная реформа в России
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