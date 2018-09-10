В России на акциях протеста против пенсионной реформы силовики задержали более 800 человек

В разных городах России на акциях протеста против пенсионной реформы силовики задержали более 800 человек.
Об этом сообщает ОВД-Инфо - информирует Новое время.
«По данным на 20:00 9 сентября было задержано свыше 839 человек в 33 городах. ОВД-Инфо поименно известны 354 задержанных в Санкт-Петербурге и 129 задержанных в Екатеринбурге. На самом деле количество задержанных в этих городах существенно выше. Информация уточняется», – сказано в сообщении.
Также издание публикует информацию о количестве задержанных в каждом из городов.
ОВД-Инфо поименно известны 354 задержанных в Санкт-Петербурге и 129 задержанных в Екатеринбурге. В действительности количество задержанных в этих городах существенно выше. Информация уточняется pic.twitter.com/812FjycXSx— ОВД-Инфо (@OvdInfo) 9 сентября 2018 г.
Как сообщалось, в Санкт-Петербурге задержали 500 участников акции, среди них – дети и пенсионеры.
В Москве между полицией и участниками акции против пенсионной реформы произошли столкновения. Правоохранители применили грубую силу к активистам.
Напомним, 9 сентября сторонники Алексея Навального проводят общероссийскую акцию протеста против повышения пенсионного возраста. В этот день во многих городах РФ проходят более 4,5 тысячи выборов разного уровня: выборы 26 глав регионов, 17 закформирований и довыборы 7 депутатов Госдумы.