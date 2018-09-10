В Раде предлагают ввести обязательную аудио - и видеофиксацию нотариальных действий, – законопроект

В Верховной Раде зарегистрирован проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения защиты прав собственников имущества путем аудио и видео-фиксации процесса проведения нотариальных действий».

Как пишет «Украинское право», законопроектом предлагается установить обязательное и полное фиксирование с помощью звуко - и видеозаписывающих технических средств процесса заключения (удостоверения) таких соглашений и договоров:

сделка по отчуждению участником общества доли в уставном капитале;

соглашение относительно отчуждения акционером публичного акционерного общества принадлежащих ему акций;

договор купли-продажи земельного участка, единого имущественного комплекса, жилого дома (квартиры) или другого недвижимого имущества;

исполнительные надписи на документах, устанавливающих задолженность;

договор купли-продажи в отношении обращения ценных бумаг;

доверенность в случае, если сделка, для заключения которого она выдается, подлежит нотариальному удостоверению.

Также законопроект предусматривает обязательное нотариальное удостоверение договоров аренды земельного участка, заключенных с физическим лицом (кроме случаев, когда арендодателем выступает физическое лицо-предприниматель), с обеспечением полной звуко - и видеофиксации; обязательное представление сторон сделки с предъявлением документа, что их идентифицирует, при звуко - и видеофиксации заключения (удостоверения) сделок и обязательное внесение материалов звуко - и видеофиксации заключения (удостоверения) сделок в Государственный реестр прав.

Кроме того, предлагается запретить совершение сделок нотариусом, предметом которых являются земельные участки, корпоративные права и/или недвижимое имущество, без обеспечения полного фиксирования процесса заключения (удостоверения) сделки с помощью звуко - и видеозаписывающих технических средств и ответственность за нарушение этой нормы (аннулировании свидетельства о праве на занятие нотариальной деятельностью).

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