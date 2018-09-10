В парижском отеле ограбили саудовскую принцессу на 800 тысяч евро

В Париже у принцессы из Саудовской Аравии украли драгоценности на € 800 тыс.

Об этом сообщает France Info со ссылкой на источники, пишет Интерфакс-Украина.

По данным радиостанции, ограбление произошло 7 сентября. Принцесса не хранила украшения в сейфе, а держала в номере отеля Ritz. Пострадавшая написала заявление в полицию. Расследованием дела занялась бригада по борьбе с бандитизмом. Полиция осмотрела место преступления, но не обнаружила признаков взлома.

Напомним, в Киеве ограбили квартиру заместителя министра экономики Максима Нефедова, пока тот находился в отпуске.

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