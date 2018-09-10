В ОРЛО готовы передать Украине 44 осужденных до 2014 года

В ОРЛО заявили, что готовы передать Украине 44 заключенных из Суходольской исправительной колонии, которые изъявили желание перевестись на подконтрольную Киеву территорию для отбывания остального срока.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подконтрольный боевикам онлайн-ресурс «Луганскинформцентр» - информирует Украинская правда.

Отмечается, что заключенные были осуждены до 2014 года.

«Председатель Межведомственной комиссии по вопросам передачи осужденных к 2014 году, отбывающих наказание в учреждениях исполнения наказания «ЛНР» Роман Ведмеденко подтвердил, что в рамках комиссии были рассмотрены заявления осужденных. В отношении 44 из них принято решение о готовности передать их на территорию, подконтрольную Украине», – говорится в сообщении.

При этом представитель боевиков ОРЛО в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Ольга Кобцева заявила, что «контакты с уполномоченным ВР Украины по правам человека (Людмилой Денисовой – ред.) не установлены», а передача осужденных «заблокирована украинской стороной».

Также сообщается, что осужденных посетит координатор гуманитарной подгруппы Контактной группы от ОБСЕ Тони Фриш.

В ОРДО заявили, что 10 сентября Фриш посетит неподконтрольную территорию Донецкой области, где встретится с родственниками лиц, находящихся в заключении в Украине, лиц, пропавших без вести, а также с тем, кто вернулся на неподконтрольную территорию региона после обмена, пишут «Новости Донбасса».

Информации о том, что Фриш посетит украинских пленных, нет.

Ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко сообщила, что Украина готова передать России 36 россиян ради освобождения украинских политзаключенных из РФ.

Раньше был список из 23-х граждан РФ: Агеев Виктор, Баранов Александр, Бусыгин Анатолий, Валехидис Александр, Высоцкий Вячеслав, Гаджиев Руслан, Валерий Гратов, Гречин Владислав, Доронин Олег, Егоров Сергей, Иванов Валерий, Кемаковський Игр, Ковалис Ольга, Кусакин Василий, Макаров Владислав, Мефедов Евгений, Одинцов Максим, Седиков Алексей, Сидоров Денис, Сливко Максим, Черных Павел, Чубарова Лариса и Шаталов Евгений.

Еще 13 человек – это Вышинский, Галичий, Джимиев, Жидких, Камалов, Марчуков, Михальчевський, Осминин, Сатарров, Синичак, Суханов, Шибаев, Юревич.

МИД РФ призвало освободить руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, которого в Украине подозревают в государственной измене.

В России и оккупированном Крыму по политическим мотивам посажено от 70 до 75 украинцев.

В начале сентября Геращенко по результатам работы Трехсторонней контактной группы в Минске сообщила, что Россия отказалась обменять своих граждан, осужденных в Украине, на политзаключенных Кремля.

«Заблокирован процесс освобождения заложников. Представители России в гуманитарной подгруппе ответили отказом забрать граждан РФ из украинских тюрем в обмен на наших политзаключенных, заявив, что «РФ не имеет отношения к конфликту и «нас там нет», – отметила Геращенко.

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