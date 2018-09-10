В Киеве нашли мертвым иностранного инструктора Нацгвардии Украины

В Киеве нашли мертвым иностранца, инструктора Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Мужчину с огнестрельным ранением в голову нашла хозяйка квартиры, которую он арендовал. По предварительной информации судебно-медицинского эксперта, иностранец совершил самоубийство.

«Правоохранители провели осмотр, опросили владелицу квартиры, соседей и установили личность погибшего. Это гражданин другого государства, 1982 года рождения, боец спецотряда иностранного государства, инструктор Национальной гвардии Украины. На месте происшествия изъяли стартовый пистолет, переделанный в травматический, и редакционное удостоверение одного из украинских интернет-ресурсов на имя погибшего», – сообщил руководитель Голосеевского управления полиции Олег Волошин.

Окончательную причину смерти установят после проведения судебно-медицинской экспертизы. Сейчас сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией – самоубийство.

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