В Германии рассматривают возможность атаки на режим Башара Асада, – СМИ

Минобороны Германии рассматривает возможность привлечения армии к ударам по режиму Башара Асада на фоне опасений относительно использования химического оружия в сирийской провинции Идлиб.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на источники Bild.

Фон дер Ляєн поручила изучить вопрос участия Германии в возможных ударах США, Великобритании и Франции по правительственным силам Сирии в случае применения ими химического оружия.

Однако, даже если министерство и одобрит план участия Бундесвера в ударах в Сирии, окончательное решение будет зависеть от ведомства канцлера.

Канцлер Ангела Меркель ранее исключила участие Германии в военных действиях».

Добавим, президент Сирии Башар Асад санкционировал использование хлора во время наступления на последний крупный оплот повстанцев – провинцию Идлиб.

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