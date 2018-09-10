понедельник, 10 сентября, 2018, 16:42 Экономика
В этом году Украина сократила объем импорта газа из ЕС
В этом году Украина импортировала меньше газа из ЕС на 26,6% по сравнению с предыдущим годом. Это на 2,5 млрд кубометров меньше, чем за период январь-сентябрь 2017 года.
Об этом сообщает Укртрансгаз.
В компании отмечают, что это стало возможным благодаря 15 млрд кубометров запасов в подземных хранилищах газа. Это меньше половины из возможного объема.
Импорт из РФ в этом году составляет 0%.
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.