В этом году Украина сократила объем импорта газа из ЕС

В этом году Украина импортировала меньше газа из ЕС на 26,6% по сравнению с предыдущим годом. Это на 2,5 млрд кубометров меньше, чем за период январь-сентябрь 2017 года.

Об этом сообщает Укртрансгаз.

В компании отмечают, что это стало возможным благодаря 15 млрд кубометров запасов в подземных хранилищах газа. Это меньше половины из возможного объема.

Импорт из РФ в этом году составляет 0%.

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