live
Aнонси
Іван Вінник, народний депутат України у програмі «Hard з Влащенко»
Іван Вінник, народний депутат України у програмі «Hard з Влащенко»
10 сентября, понедельник
Анонс програми Гра у класику
Анонс програми Гра у класику
10 сентября, понедельник
Анонс програми DROZDOV
Анонс програми DROZDOV
11 сентября, вторник
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
понедельник, 10 сентября, 2018, 16:42 Экономика
В этом году Украина сократила объем импорта газа из ЕС

В этом году Украина импортировала меньше газа из ЕС на 26,6% по сравнению с предыдущим годом. Это на 2,5 млрд кубометров меньше, чем за период январь-сентябрь 2017 года.

Об этом сообщает Укртрансгаз.

В компании отмечают, что это стало возможным благодаря 15 млрд кубометров запасов в подземных хранилищах газа. Это меньше половины из возможного объема.

Импорт из РФ в этом году составляет 0%.
газУкртрансгазПХГновости Украиныновости экономики
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2018-09-10 19:48 :40