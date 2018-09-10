В Болгарии сегодня стартовал чемпионат мира-2018 по художественной гимнастике

Сегодня, 10 версеня, начались соревнования по художественной гимнастике на самом главном старте сезона – чемпионате мира-2018, который в этом году проводится в Софии (Болгария).

В индивидуальном первенстве Украину представят Влада Никольченко (обруч, мяч, булавы, лента), Яника Вартлаан (обруч, мяч, булавы) и Ева Мелещук (обруч, мяч, лента), сообщает пресс-служба Федерации гимнастики Украины.

В групповом первенстве выступят Анастасия Возняк, Валерия Ханина, Диана Мижерицкая, Татьяна Довженко, Алина Бихно и Валерия Юзьвяк.

Соревнования будут проходить в Болгарии с 10 по 16 сентября. Сегодня украинские грации начнут выступления в квалификации чемпионата мира-2018 соревнований с обручем и мячом.

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