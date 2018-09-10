В Азовское море началась переброска украинских артиллерийских катеров

После заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины 6 сентября было принято решение об усилении военно-морского присутствия в Азовском море, создание там корабельно-катерной группировки ВМС ВСУ. Соответствующие действия не стали себя долго ждать – сегодня утром в Бердянске были замечены опрокидывания автотрейлером малого бронированного артиллерийского катера Военно-морских сил Украины.

Об этом сообщает Украинский милитарный портал со ссылкой на собственные источники в Генеральном штабе и Командовании ВМС.

Ожидается переброска на Азовское море трех Малых бронированных артиллерийских катеров, что по состоянию на сегодня будут самыми мощными единицами в этом море. Которые станут очередными средствами ВМС ВС Украины на Азовском море.

Напомним, что в мае россияне перебросили сюда по внутренним водам три артиллерийские катера типа “Шмель” из состава Каспийской флотилии ВМФ РФ.

Как и ожидается до конца года на Азовском море будет создана военно-морская база ВМС ВС Украины путем переброски сюда Южной военно-морской базы ВМС ВС Украины из Николаева, которая до оккупации Крыма находилась в пгт. Новоозерное в заливе Донузлав. В дальнейшем на ее базе будет создан катерный дивизион с будущим развертыванием сил и средств.

Таким образом произойдет переформатирование структуры Командования Военно-морских Сил ВС Украины.

На страницах в социальных сетях жителей Бердянска появилось фото малого бронированного артиллерийского катера, которого разгружают в порту.

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