В Авдеевку привезли 10 тысяч литров воды

В связи с остановкой Донецкой фильтровальной станции в Авдеевку подвезено 6 тысяч литров питьевой воды и 4 тысячи литров технической.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

«09 сентября Главным управлением был осуществлен подвоз питьевой воды для жителей города Авдеевка в количестве 6000 л. Коммунальной службой города осуществлен подвоз технической воды в количестве 4000 л», – говорится в сообщении. Отмечается, что ремонтные работы поврежденной линии и обнаружения поломки трансформатора запланированы на 10.09.2018 года при гарантиях безопасности и прекращении огня.

От Главного управления привлекалось 6 человек личного состава и 2 единицы техники.

Как сообщалось ранее, водоснабжение города Авдеевка, с населением в 22 тыс. лиц, было прекращено в связи с остановкой Донецкой фильтровальной станции.

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