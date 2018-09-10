Управляемый спутник столкнется с астероидом, чтобы в будущем спасти планету

Миссия Double Asteroid Redirection Test (DART), разработанная и управляемая Лабораторией прикладной физики (APL) Университета Джонса Хопкинса, опробует технику кинетического удара – нанесение удара по астероиду для смещения его орбиты.

Целью DART станет астероид Дидым – двойная система, состоящая из Дидыма А диаметром около 0,8 километра и Дидыма B – диаметром примерно 150 метров. После запуска, запланированного на весну-лето 2021 года DART подлетит к Дидыму и использует систему ориентации на борту, разработанную Лабораторией прикладной физики, чтобы прицелиться к Дидыму B. Затем космический аппарат размером с небольшой автомобиль врежется в меньше тело на скорости примерно 6,5 км/с, пишет naked-science.

«С помощью DART мы хотим понять природу астероидов, наблюдая, как характерное тело реагирует на влияние, чтобы в будущем, если возникнет необходимость, отразить объект, который будет надвигаться на нас. Кроме того, DART станет первым запланированным полетом к двойной астероидной системе», – рассказал Эндрю Ривкин из APL.

Техника кинетического удара работает посредством внесения очень незначительного изменения в орбитальную скорость целевого астероида. После демонстрации этой техники DART измерит ее эффект. Земные обсерватории обозначат итоговое изменение орбиты Дидыма B вокруг Дидыма А, что позволит ученым всего мира определять возможности кинетического удара в качестве стратегии устранения астероидов.

Для оценки и формулировки возможностей по принятию мер устранения астероидных угроз NASA учредило в 2016 году Отдел по координации планетарной обороны, который отвечает за обнаружение, отслеживание и описание потенциально опасных астероидов и комет, приближающихся к Земле.

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