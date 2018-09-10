Украину ожидает теплая и солнечная погода, – синоптик

11 сентября над Украиной все еще будет находиться циклон, поэтому дождей хватает. Однако западная часть и Восток Украины уже постепенно переходят на сухой режим – без существенных осадков.
Об этом в Фейсбуке сообщила синоптик Наталья Диденко.
Температура воздуха во вторник будет низковатой, +20+24 градуса.
Теплее – на Харьковщине, Луганщине, Донетчине, +24+27 градусов.
Завтра в Европе термическая картинка интересная: от жарких +30 в Париже до свежих +20+22 в Киеве.
Северная часть Европы, как всегда, имеет свои градусы (третья карта).
В Киеве завтра еще побудем с дождем и в свежем воздухе, ожидается около +20 градусов.
12-13 сентября антициклон Perryman наконец выпихнет циклон с нашей территории (вторая карта) и повсюду в Украине предполагается солнечная и теплая погода.