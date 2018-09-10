Ученые выяснили, из костей каких животных древние люди делали свои первые инструменты

Археологам удалось определить африканских животных, из которых наши предки эпохи палеолита изготавливали древнейшие костяные инструменты.

Роль животных в жизни доисторических сообществ людей была очень большая. Они служили предметами культа, источниками пищи и разнообразных ценных материалов. Изготовление орудий из костей животных – старше нашего вида: предки-гоминиды делали такое как минимум 1,8 миллионов лет назад. Однако до недавнего времени изучение подобных артефактов, как правило, не позволяло выяснить видовое происхождение кости. После сильной обработки ткани теряют обычные анатомические и морфологические маркеры, по которым можно было бы установить, у каких именно животных они заимствованы.

Однако новый метод ZooMS (Zooarchaeology by Mass Spectrometry, «Зооархеология с помощью масс-спектрометрии») способен определить происхождение фрагмента кости или рога по биохимическим маркерам. Основу их тканей составляет структурный белок коллаген, причем его аминокислотный состав у различных видов слегка различается. ZooMS позволяет определить его и соотнести с базой таких «отпечатков коллагена», чтобы узнать видовую принадлежность образца.

Такую работу выполнили Джастин Бредфилд (Justin Bradfield) и его коллеги из Йоханнесбургского университета, статья которых опубликована в журнале Archaeological and Anthropological Sciences, пишет naked-science. Ученые использовали палеолитические костяные инструменты, обнаруженные ранее на девяти стоянках в Южной Африке (в провинциях Гаутенг и Лимпопо) и идентифицированные в основном как острые наконечники древних орудий.

Им удалось обнаружить, что видимо, в силу каких-то религиозных причин, только некоторые животные использовались для получения костного материала. Скажем, дикие кабаны служили источником мяса, но орудий из их костей не обнаружено. И наоборот, ряд животных добывались, видимо, именно ради их костей и рогов, но не в качестве пищи.

Так, ученые идентифицировали среди инструментов кости зебр, носорогов, черных (Hippotragus niger) и лошадиных (Н. equinus) антилоп. Вероятно, эти животные имели особое символическое значение. Авторы сообщают, что и среди современных бушменских племен эти антилопы считаются источниками мистической силы, а носороги служили предметом культа еще в древнейшие времена, о чем свидетельствуют наскальные рисунки.

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