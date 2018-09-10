Талибы атаковали силы безопасности Афганистана: погиб 21 милиционер

Боевики радикального исламского движения «Талибан» совершили нападение на афганские силы безопасности на севере страны, убив при этом по меньшей мере 21 человека.

Об этом пишет издание AP со ссылкой на афганских официальных представителей, передает УНН.

Председатель провинциального совета в провинции Кундуз Мохаммад Юсуф Аюби сообщил, что по меньшей мере 13 бойцов сил безопасности были убиты во время нападения на контрольно-пропускной пункт в районе Дашти Арчи. Еще 15 получили ранения.

Перестрелка началась поздно в воскресенье и продолжалась до утра понедельника.

Тем временем в провинции Джаузджан глава местной полиции Факир Мохаммад Джаужани сообщил, что в результате столкновения с талибами в районе Хамьяб утром в понедельник погибли по меньшей мере восемь полицейских. Кроме того, столкновения с боевиками вынудило силы покинуть районный центр, чтобы избежать гражданских жертв в результате напряженных боев. Он добавил, что трое других полицейских были ранены, а также были убиты 7 талибов, 8 получили ранения.

Представитель Талибана Забихулла Муджахид заявил, что исламское движение берет ответственность за оба нападения.

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