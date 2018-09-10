Состояние Сенцова ухудшилось, скоро его будут кормить принудительно, – адвокат

Адвокат незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова Дмитрий Динзе заявил, что состояние заключенного ухудшилось и, возможно, его начнут кормить принудительно.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на российскую правозащитницу Зою Светову, пишет РБК.

«Адвокат Дмитрий Динзе в прошлую пятницу был у Сенцова в колонию и сказал мне, что состояние его подзащитного ухудшилось, у него плохие анализы и, возможно, скоро его начнут кормить принудительно», – сказала Светова.

Напомним, по мнению российской журналистки и правозащитницы Зои Световой, украинской власти стоило бы освободить одного-двух граждан России. Тогда Российская Федерация в ответ могла бы освободить нескольких украинцев, в частности, Олега Сенцова.

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