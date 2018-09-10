Сын Дениса Вороненкова в российском суде будет отстаивать невиновность отца

Обвинительное заключение по делу бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, застреленного в марте 2017 года Киеве, утверждено.

Об этом сообщают Буквы со ссылкой на российскую газету «Коммерсант».

Документ подписал заместитель генпрокурора России Владимир Малиновский.

Бывшего парламентария РФ обвинили в организации особо крупного мошенничества, связанного с попыткой рейдерского захвата здания в Москве, а также в фальсификации единого госреестра юридических лиц.

Как отмечает издание, сын Вороненкова Николай отказался от закрытия уголовного дела, поскольку намерен отстоять в суде невиновность отца. Адвокат убитого депутата Андрей Гривцов подчеркнул, что доказательств рейдерского захвата нет, а обвинение построено на сомнительных и противоречивых показаниях фигурантов дела.

Денис Вороненко был убит в Киеве 23 марта 2017 года. Бывший депутат Госдумы от КПРФ в конце 2016-го вместе с женой Марией Максаковой выехал в Украину, получив украинское гражданство.

Россией он был объявлен в международный розыск по подозрению в причастности к хищению здания кондитерского предприятия «Тома». Уголовное дело против бывшего парламентария возбудили в 2011 году, фигуранты дела дали показания, однако его не удалось сразу привлечь к ответственности за депутатскую неприкосновенность. Это стало возможным только в 2016 году, когда Вороненко не прошел в состав Госдумы VII созыва.

В марте этого года суд в Украине выдал разрешение на задержание российского криминального авторитета Владимира Тюрина, подозреваемого в заказе убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

13 февраля этого года Голосеевский районный суд Киева продлил на 60 суток меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемым в убийстве экс-депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова.

9 октября прошлого года Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении заказчику убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

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