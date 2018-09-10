Штаб ООС: Боевики за сутки 25 раз обстреляли украинские позиции

На протяжении прошлых суток, 9 сентября, оккупанты 25 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом противник дважды применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

«В течение минувших суток враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Светлодарск, Южное, Верхнеторецкое, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Новотроицкое, Павлополь, Гнутово, Лебединское, Водяное и Широкино», – отмечается в сообщении.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Водяное и Лебединское на Мариупольском направлении. Также днем в районе населенного пункта Крымское на Луганском направлении один из опорных пунктов был обстрелян из вооружения боевой машины пехоты.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение суток допущено не было.

По данным разведки, за прошедшие сутки были ранены четверо боевиков российско-оккупационных войск.

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