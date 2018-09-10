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понедельник, 10 сентября, 2018, 22:51 Львов
Шахтеры ГП «Львовуголь» выдали на-гора миллионную тонну угля

9 сентября 2018 года шахтеры ГП «Львовуголь» выдали на-гора миллионную тонну угля с начала года.

Об этом ИА ZIK сообщили в «ГП «Львовуголь».

Даже в сложных экономических и горно-геологических условиях коллективы прибужских рудников делают весомый вклад в топливно-энергетический комплекс Украины. Угледобывающие бригады шахт «Лесная» и «Степная» работают в тисячетонном режиме угледобычи. Перевыполняют плановые задания и горняки шахты «Великомостовская». А на шахтах «Возрождение», «Междуреченская» и «Червоноградская» активно готовят к сдаче в эксплуатацию новые лавы, что надолго обеспечат стабильную работу этих предприятий, отметили в Госпредпринимательстве.

«Благодарен руководителям, инженерному составу и работникам шахт за высокий профессионализм, надлежащую организацию труда, чувство ответственности за выполнение поставленных производственных задач», – отметил и.о. генерального директора ГП «Львовуголь» Олег Акимов.
шахтерыЭкономикаЛьвовугольновости Украины
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2018-09-10 23:40 :23