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понедельник, 10 сентября, 2018, 22:01 Экономика
Селяне митингуют: Винницкая область возмущена действиями «ТАК-АГРО»

Прекратите уничтожать село. Именно с такими лозунгами вышли на митинг жители Борщаговки, что на Винниччине. Разрушенные дороги, запущенная ферма, загрязненная река и изувеченное историческое еврейское кладбище – во всех этих бедах обвиняют сельского председателя Владимира Горковенко, который, по их словам, сотрудничает с предприятием «ТАК-АГРО» и прикрывает, по мнению селян, их иногда неправомерную деятельность.

«ООО «ТАК-АГРО» ездит постоянно грузовиками, никаких ограничений для них нет. А у нас мосты, дороги, которые никто не ремонтирует. Скоро доступа к селу вообще не будет. Горковенко за своим админзданием добывает незаконно воду, которую с промышленной целью предоставляет «ТАК-АГРО» – рассказывает местная жительница Татьяна Лубчук.

Впрочем, не только разрушением дорог, рассказывают селяне, грешит администрация предприятия. Прежде всего людей смущает судьба их земельных паев, которые они передали в аренду ООО «ТАК-АГРО».

Селяне митингуют: Винницкая область возмущена действиями «ТАК-АГРО»

«Всем жителям села давали подписывать чистые листочки, а затем под те чистые листочки были подделаны договора», – рассказывает местный житель Николай Зубко. «У людей это вызывает недовольство: люди надеялись на 5 – 7 лет, а по факту соглашения заключены на 15 лет», – добавляет он.

Активисты с отчаянием признаются, что теперь не могут вернуть землю, сроки аренды оказались длиннее. Из-за того, что имели неосторожность подписать чистые бланки, теперь жалуются. С вопросами и претензиями обращаются к сельскому председателю. Но тот уверяет, что никакого отношения к предприятию «ТАК-АГРО» не имеет.

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«Я никакого отношения к предприятию и тех, кто там хозяйничает, не имею. Когда они сюда пришли, то люди им сами сдали паи в аренду. А земли – это государственная собственность, поэтому и распоряжается ею государственная администрация», – прокомментировал Владимир Горковенко.

Не смогли услышать ответы на больные вопросы и от управляющего ООО «ТАК-АГРО» Александра Фартушного. Тот не смог приехать, потому что имел, как объяснил по телефону, неотложные дела.

Поэтому, поняв, что ответов не будет, селяне разошлись. А собрание оказалось безрезультатным.
Винницкая областьакции протестовселяне
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2018-09-10 23:40 :50