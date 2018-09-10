Секретный документ о сотрудничестве СБУ с Британией изъяли у российского шпиона

У подозреваемого в государственной измене сотрудника СБУ Андрея Васьковского изъяли секретный документ о сотрудничестве СБУ с разведкой Великобритании.

Об этом сообщается в решении Шевченковского районного суда Киева.

По информации, 15 августа после задержания правоохранителя в его кабинете провели обыск.

Позднее суд по ходатайству СБУ, которое ведет расследование, наложило арест на изъятые вещи.

В частности, речь идет о документе с грифом «Совершенно секретно». Отмечается, что он «содержит сведения о сотрудничестве Секретной разведывательной службы Великобритании и Службы безопасности Украины в отношении конкретного юридического и физического лица».

Кроме того, с рабочих мест Васьковского и его коллег изъяли полтора десятка жестких дисков и флеш-носителей, один из которых также был под грифом «Совершенно секретно».

Также суд наложил арест на блокнот и смартфон Meizu L 681H.

Напомним, в августе 2018 года СБУ сообщила, что обнаружила в своих рядах российского агента и 18 августа его арестовали.

Адвокат Валентин Рыбин подтвердил, что речь идет о капитане СБУ Андрее Васьковском.

В материалах дела отмечается, что сотрудник контрразведки с конца 2016 года якобы вступил в преступный сговор с представителем российской ФСБ. Васьковский, по словам следствия, планировал передавать россиянину сведения, «касающиеся деятельности СБ Украины и составляют государственную тайну и служебную информацию».

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