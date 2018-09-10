С прошлого года в рейтинге самых влиятельных, паспорт Украины поднялся на шесть позиций

Паспорт Украины поднялся на шесть позиций в рейтинге паспортов мира Global Passport Power Rank 2018, что определяет страны, граждане которых могут воспользоваться наибольшим количеством безвизовых поездок.

Об этом говорится на сайте рейтинга Global Passport Power Rank 2018, пишет «Громадское».

В июне 2017 украинский паспорт занял 30 позицию, сегодня – 24.

Согласно рейтингу, паспорт гражданина Украины позволяет посетить 90 стран без виз, еще в 41 стране визу можно оформить по прибытии. Для 67 стран украинцы должны оформлять визу заблаговременно.

Опередили Украину на одну позицию в рейтинге страна Антигуа и Барбуда (на островах в восточной части Карибского моря) и Тринидад и Тобаго (что на островах в южной части Карибского моря).

На первом месте в рейтинге – Сингапур. Граждане Сингапура могут посетить 127 стран без виз.

На последнем – Афганистан, его граждане могут поехать в 5 стран без виз.

Напомним, украинский паспорт с июня 2017 опустился на две позиции в международном рейтинге паспортов по уровню свободы передвижения по миру.

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