Россиянин попросил убежища в Украине

Россиянин пытался незаконно пересечь украинскую границу в Харьковской области. После его задержания пограничниками он попросил убежища в Украине из-за преследования в РФ.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Россиянин 1994 года рождения сказал, что на родине активно противодействовал политике Кремля, а за свои взгляды подвергался преследованиям со стороны российских правоохранителей. Сейчас он находится в розыске на территории России.

Украинские пограничники провели с россиянином ряд процессуальных процедур и передали его миграционной службе.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.