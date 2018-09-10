live
Aнонси
Іван Вінник, народний депутат України у програмі «Hard з Влащенко»
Іван Вінник, народний депутат України у програмі «Hard з Влащенко»
10 сентября, понедельник
Анонс програми Гра у класику
Анонс програми Гра у класику
10 сентября, понедельник
Анонс програми DROZDOV
Анонс програми DROZDOV
11 сентября, вторник
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
понедельник, 10 сентября, 2018, 19:00 События
Россиянин попросил убежища в Украине

Россиянин пытался незаконно пересечь украинскую границу в Харьковской области. После его задержания пограничниками он попросил убежища в Украине из-за преследования в РФ.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Россиянин 1994 года рождения сказал, что на родине активно противодействовал политике Кремля, а за свои взгляды подвергался преследованиям со стороны российских правоохранителей. Сейчас он находится в розыске на территории России.

Украинские пограничники провели с россиянином ряд процессуальных процедур и передали его миграционной службе.
РоссияГоспогранслужбаХарьковская областьполитическое убежищеновости Украины
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2018-09-10 19:47 :44