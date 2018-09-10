Россия и дальше будет поставлять оружие Армении, – Пашинян

Москва продолжит продавать оружие Армении, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

Об этом он сообщил в интервью российскому изданию «Коммерсант».

Такое заявление он сделал на следующий день после встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы сошлись на том, что поставки вооружения из России будут планомерно продолжаться», – заявил Пашинян.

Он также добавил, что Ереван будет закупать оружие в кредит, однако стороны «обсудят и другие возможности».

Армения очень связана с Россией в военно-технической инфраструктуре. Следовательно РФ для этой страны является приоритетным союзником.

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