понедельник, 10 сентября, 2018, 9:49 Мир
Россия и дальше будет поставлять оружие Армении, – Пашинян
Москва продолжит продавать оружие Армении, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.
Об этом он сообщил в интервью российскому изданию «Коммерсант».
Такое заявление он сделал на следующий день после встречи с президентом России Владимиром Путиным.
«Мы сошлись на том, что поставки вооружения из России будут планомерно продолжаться», – заявил Пашинян.
Он также добавил, что Ереван будет закупать оружие в кредит, однако стороны «обсудят и другие возможности».
Армения очень связана с Россией в военно-технической инфраструктуре. Следовательно РФ для этой страны является приоритетным союзником.
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