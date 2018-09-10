Представитель Еврокомиссии прибудет в Украину для подписания транша на €1 млрд

Заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам евро и финансовой стабильности Валдис Домбровскис посетит Украину 13-14 сентября, где примет участие в подписании программы макрофинансовой помощи ЕС на €1 млрд.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Валдис Домбровскис в Киеве, Украина (до 14 сентября): принимает участие в церемонии подписания программы макрофинансовой помощи (MFA)», – говорится в сообщении Еврокомиссии.

В.Домбровскис встретится с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, и. о. министра финансов Украины Оксаной Маркаровой.

Кроме того, он примет участие в форуме Ялтинской европейской стратегии.

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