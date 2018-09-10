После отставки Продана ГФС возглавил подозреваемый в коррупции чиновник

Правительство объявило новый конкурс, а на это время назначил руководителя, которого тоже подозревают в коррупционных схемах.

Близкий к премьеру исполняющий обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирослав Продан неожиданно подал в отставку. Внезапное изменение в самой влиятельной структуре страны, в которой под одной крышей находятся и таможня, и налоговая. Ее руководитель, фактически, контролирует все доходы государственного бюджета.

А пока объявлен конкурс на нового руководителя, глава правительства поставил главой ГФС чиновника, которого сам Продан отстранил, потому что тот является фигурантом уголовного дела о коррупции, сообщает ТСН.

Выходец из Винницкой области Мирослав Продан был креатурой председателя правительства, причем Владимир Гройсман не уставал подчеркивать свою личную опеку над Проданом.

«Пока я премьер-министр, он будет руководить Государственной фискальной службой», – заверил Гройсман.

Такая поддержка прозвучала очень вовремя, когда над Мирославом Проданом начали собираться служебные облака. Уже летом заговорили о несоответствии его чиновничьих заработков и роскошных расходов. В том числе, ширилась информация о приобретении люксовой недвижимости на турецких курортах.

«После внезапной отставки, Продан может легко поселиться на живописном берегу Эгейского моря. Об этом свидетельствуют эксклюзивные документы Генеральной прокуратуры и Службы безопасности, которые попали в нашу редакцию. В связи с этими сенсационными материалами, Мирослав Продан, который чуть не 20 лет проработал на государственной службе, в мае этого года приобрел два объекта недвижимости в Турции» – сообщали журналисты-расследователи программы «Схемы».

Под давлением обстоятельств, Мирослав Продан подал в отставку. Официально увольнение представили, как возможность для него принять участие в конкурсе на эту же должность. Впрочем, до конкурса еще далеко, а тем временем прокурорские следователи раскопали еще одно, полностью уголовное дело, которое может похоронить амбиции не только Продана, но и его покровителей. Месяц назад на Одесской таможне началась крупная спецоперация Генпрокуратуры и налоговой милиции. Оперативники нашли, что преступная группа организовала похищение 37 контейнеров с нерастаможенным товаром на сумму около 160 миллионов гривен.

«Мы имеем видео с камер наблюдения и видим что именно с территории таможни ночью эти 37 контейнеров грузятся. Этим занимался гражданин Аминев вместе с руководителем этого таможенного поста. – То есть руководство таможенного поста было в курсе того, что происходит? – Все были в курсе! Но потом руководитель начал давать показания на Аминева, было открыто уголовное дело», – рассказал представитель ГПУ Андрей Лысенко.

Украденный груз нашли – это ткани и сельхозтехника, причем товар на то время уже был разбросан по нескольких крупных городах. Дело получило широкую огласку, прежде всего, из-за безумный объем украденного.

Ключевого организатора, Дениса Аминева, суд арестовал, он сейчас в следственном изоляторе. Однако расследование продолжается.

«Учитывая, что преступление особо тяжкое, санкция статьи предусматривает наказание от 7 до 12 лет, кроме того, мы же понимаем, что одно лицо не может совершить преступление, у него есть ряд лиц-пособников, которые помогали, организовывали. Круг лиц является достаточно широким», – рассказывают в Генпрокуратуре.

Ветераны таможенной службы подчеркивают, что подобные операции невозможны без прикрытия высшего руководства таможни.

«Таможенник пропускает товар и если он нарушает таможенное законодательство, то об этом ему дают указание. Или это будет старший смены, или это начальник поста или это непосредственно начальник таможни, но кто-то ему дает такое указание. Сам таможенник рисковать никогда не будет! Потому что очень много контролирующих органов пункта пропуска», – пояснил один из бывших сотрудников таможни.

Этого самого начальника Одесской таможни, Александра Власова, на время расследования отстранили от должности, он проходит по делу как свидетель, пока что. Из-за этого невозможно объяснить, почему по инициативе премьер-министра Гройсмана именно этот человек на днях назначен руководителем всей фискальной службой! И при таких условиях, слова премьера о реформе таможни воспринимаются не так позитивно....

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