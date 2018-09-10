«Посажу всех в тюрьму». Во время митинга в Москве Жириновский нападал и избивал активистов – видео

В воскресенье, 9 сентября, скандально известный спонсор террористов и депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский во время протеста против пенсионной реформы нападал на участников акции.

Как видно на видео очевидцев с места событий, истерика лидера ЛДПР была вызвана критическими возгласами людей на его адрес - сообщает Новое время.

Прикрываясь многочисленной охраной, взбешенный Жириновский метался в толпе, пытаясь выловить своих «обидчиков» и угрожая активистам Росгвардией и тюремными сроками.

«Я вызову сюда 10 тысяч Росгвардии и от вас ничего не останется. И ваши родители никогда вас не найдут... Кто сипнется, на три года посажу... Посажу всех в тюрьму, негодяи!», – кричал он участникам протеста.

Кроме того, охрана Жировновского повалила одного из активистов на землю, а еще одного глава ЛДПР избил лично.

«Сейчас как дам в твой череп, что ты будешь кровью истекать!», – пригрозил он, после чего ударил человека в лицо.

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