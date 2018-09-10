Пономарев: Путин в любом случае несет политическую ответственность за преступление в Солсбери

Независимо от того, кто отдавал непосредственный приказ об отравлении семьи Скрипалей, безусловно, за эту операцию политическую ответственность несет действующий президент России Владимир Путин.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK говорил депутат Госдумы России в 2007-2016 гг. Илья Пономарев.

«Независимо от того, давал ли Путин лично указание на конкретную операцию в Солсбери, или нет, он все равно несет за нее политическую ответственность. Потому что, вне сомнения, есть люди, которые по его решению занимаются подобными вещами», – сказал Пономарев.

Он рассказал, что очень показательной была давняя история отравления российского агента спецслужб Александра Литвиненко.

«Андрей Луговой, отравивший в прошлом Александра Литвиненко, не просто избежал наказания в России, но и получил повышение. Поэтому независимо от того, кто отдавал непосредственно приказ, систему физического устранения оппонентов, безусловно, создал лично действующий президент России и это необходимо отметить», – считает он.

Также, по его мнению, отравление Скрипаля могло иметь очень глубокое основание, ведь он является настоящим агентом иностранной разведки, который предал и выдал на Западе большое количество российских разведчиков, работавших за рубежом, в частности в США.

«Против Скрипаля было открыто дело, связанное с Анной Чапмен и большой группой людей, которые находились под прикрытием в США, которых он действительно выдал. Он был схвачен и осужден на территории РФ, а затем в рамках легального политического процесса был осуществлен обмен Скрипаля как западного агента на россиян, которые находились на Западе. Поэтому в отношении любого кодекса чести и понятия спецслужб на этом следует поставить точку», – рассказал Пономарев.

Но российский эксперт отметил: очевидно, что Скрипаль делал что-то, что грозило уже Российской Федерации, когда он уже был на Западе.

«Появилась информация, что Скрипаль сотрудничал с испанцами, помогая им разоблачать связи с русской мафией «тамбовской» организованной преступной группы, которая работала на территории Испании. Именно в этой стране его завербовали, когда он был российским резидентом разведки. Поэтому он знает о том, что происходило там», – прокомментировал он.

Именно это, по его мнению, непосредственно угрожало среде Путина, потому что «тамбовская» группировка действовала в Санкт-Петербурге и имела тесную связь еще с петербургской мэрией периода, когда нынешний президент РФ там был первым вице-мэром.

«Виктор Иванов, Владислав Резник, Александр Торшин осуществляли связь с людьми в криминале. То есть это те лица, которые сейчас являются высокопоставленными людьми в российской власти. Поэтому это могло стать непосредственной причиной отравления Скрипаля. Потому что эти лица могли испугаться, что ниточка ведет к первому лицу государства и таким образом, видимо, они хотели защитить как его, так и себя. Хотя мы вряд ли узнаем, кто принимал решение. Но я думаю, что такое объяснение, которое связано с мафиозными процессами в Испании, является как раз самым правдоподобным», – добавил Пономарев.

Напомним, двое россиян, которых Великобритания подозревает в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, перевозили нервно-паралитическое вещество «Новичок» во флаконе из-под духов.

К слову, объема нервного-паралитического вещества «Новичок» могло хватить для убийства четырех тысяч человек.

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