Под Киевом рыцари сразятся за Кубок Европы по средневековому бою

14, 15 и 16 сентября в Древнем Киеве в «Парке Киевская Русь» пройдет грандиозное событие, которое ожидают украинцы и гости страны с прошлого года. Кубок Европы по средневековому бою «Зов героев» снова соберет на ристалище более 300 бойцов в тяжелых доспехах с разных уголков Европы, чтобы на протяжении трех дней удивлять зрителей невероятно зрелищным действом – средневековым боем. Более того, в турнирах смогут принять участие даже дети, предварительно зарегистрировавшись.

«Зов героев» – это самый масштабный турнир средневековых боев в Украине и один из крупнейших в Европе. Спортсмены из Украины, Великобритании, Дании, Молдовы, Латвии, Польши, Германии и Австрии облачатся в рыцарские доспехи и покажут свою доблесть в полноконтактных боях настоящим средневековым оружием, сделанным по историческим образцам. Это не постановочные сражения, здесь всё по-настоящему!

На протяжении трех дней можно будет увидеть одиночные и групповые бои, и даже женские поединки. Напомним, что по ходатайству ОО «Всеукраинская федерация средневекового боя» в 2016 году средневековый бой был признан Министерством молодежи и спорта Украины неолимпийским видом спорта.

14 сентября на Детинце Киева ориентировочно с 13:00 до 16:00 будут проходить одиночные бои в дисциплине «щит и меч», которые начнутся женской категорией и завершатся мужской. С 16:00 до 18:00 на ристалище развернутся групповые поединки «10х10», после которых до 20:00 будут сражаться в одиночных боях мужчины на щитах и мечах. Программу дополнит колорит Древнего Киева, где можно будет отведать вкусных блюд, посетить музеи и различные мастер-классы.

15 сентября одиночные бои алебардой на ристалище начнутся уже с 10 утра. В 13:30 гостей ожидает торжественное открытие фестиваля. Зрелищная конная лава, выход всех участников соревнований и приветствие самого князя киевского откроют мероприятие. А после – гостей ожидает настоящий беспрерывный адреналин. С 15:00 развернутся групповые сражения 16 против 16 бойцов. А спустя два часа начнутся поединки «5х5». Бои будут проходить ориентировочно до 20:00, а в перерывах между ними гостей ожидает развлекательная программа, флеш-мобы и мастер-классы по средневековому танцу с посетителями, розыгрыш чаши подарков. После 20:00 начнется вечерняя программа яркими выстрелами из требушета огненными ядрами и феерическим фаер-шоу. А после – гостей пригласят на Лесное озеро на музыкально-развлекательную программу, которая продлится до 1:00.

С 15:00 в субботу на амфитеатре начнутся детские поединки, принять участие в которых смогут все желающие детки от 5 до 17 лет, предварительно зарегистрировавшись перед мероприятием. Обязательно условие для участия – справка от терапевта (что ребенок может принимать участие в спортивном турнире 15-16 сентября) и письменное разрешение от родителей.

В воскресенье одиночные бои полуторным мечом начнутся на Детинце Киева ориентировочно с 10:00. На амфитеатре с 12:00 можно будет насладиться групповыми боями «5х5». Торжественное открытие завершительного дня фестиваля гостей ожидает в 13:30 на ристалище. С 14:00 до 15:00 девушки наденут тяжелые доспехи, чтобы сразиться в бескомпромиссных групповых боях «3х3». До 16:00 зрелище продолжится боями «16х16». А завершатся трехдневные соревнования боями «5х5» ориентировочно в 18:00. В воскресенье можно будет увидеть самую интригующую часть фестиваля – награждение победителей. А после – насладиться увлекательной программой от театра Древнего Киева и, конечно же, выстрелами из требушета огненными ядрами.

Кроме рыцарских сражений гостей Древнего Киева ждет фестиваль деревянных скульптур «STIHL Carving Cup 2018». Удивительные образы будут воплощены в деревянных скульптурах, которые расположатся на берегу живописного озера. Лучшие мастера со всей Украины съедутся в Княжество «Киевская Русь», чтобы удивить всех своими шедеврами в образах исторических фигур, сказочных и былинных персонажей.

В течение этих дней гости смогут почувствовать себя не только зрителями, но и частью жизни средневекового города. Взрослых и детей пригласят принять участие в играх, танцевальных флеш-мобах, перетягивании каната и хороводах. Также можно будет прокатиться на лошадях, пострелять из лука, полетать на канатном спуске, отчеканить монетку «на счастье», сделать изделие у гончара, переоблачиться в жителя Древнего Киева в княжеской костюмерной, посетить музеи на территории и отдохнуть у Лесного озера. Детки от 2 до 12 лет смогут развлечься в веревочном кубе-лабиринте – «мышеловке». Отведать вкуснейших блюд, приготовленных как по современным, так и по средневековым рецептам, можно будет в Княжеской корчме или в беседках на свежем воздухе. А уникальные напитки и древние настойки можно будет испить в Питейной «25 рун».

Для тех, кто захочет продлить свой отдых еще на день, есть возможность остаться с ночевкой в доме гостиничного типа «4 комнаты» или в хостеле, предварительно забронировав места.

Древний Киев открывается в 10:00. Цена билета: полный билет для взрослого – 250 грн., для пенсионеров и студентов – 100 грн., для школьников – 50 грн., дошкольники – бесплатно.

Древний Киев в «Парке Киевская Русь» расположен недалеко от Киева – всего в 45 минутах езды – в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов. Маршрутки курсируют из Киева от станции метро «Выдубичи» (выход из метро в сторону супермаркета «Фуршет») согласно расписанию на сайте. Лучшая дорога своим автомобилем – через город Обухов, которая указана на сайте Княжества в разделе «Контакты». GPS-навигаторы часто указывают хуже дорогу не через Обухов, ей следовать не рекомендуется.

Подробная информация: www.parkkyivrus.com

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