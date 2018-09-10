Отголосок крымской экологической катастрофы: на Херсонщине очистили 220 км дорог

Для минимизации негативных последствий экологической ситуации из-за химических выбросов завода «Крымский титан», который находится на территории оккупированного Россией Крыма, в соседней Херсонской области обработали 220 км дорог.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

Также спасателями обработано 2,5 га территории и зданий контрольных пунктов въезда-выезда «Каланчак» и «Чаплинка».

«10 сентября проведена дезактивация территории специальной техникой открытых участков и крыш зданий, участков автодорог в населенных пунктах Полевое, Преображенка и Макаровка Каланчакского района (обработаны автодороги протяженностью 24 км)», – говорится в сообщении.

Кроме того, на территории Каланчакского и Чаплинского районов организован круглосуточный мониторинг ситуации в регионе и перевозки детей из с. Каирка в оздоровительные лагеря Скадовска.

«10 сентября проведена химическая разведка в селах Преображенка, Макаровка Каланчакского района, блокпоста «Каланчак». По результатам экспресс-анализа превышение уровня опасных веществ не обнаружено», – резюмировали в ГСЧС.

На севере оккупированного Крыму – в Армянске – произошел выброс неизвестного вещества в атмосферу. Из-за него образовался маслянистый налет на крышах домов и листьях деревьев.

Вероятной причиной этого называли испареня содержимого кислотонакопителя, который использует завод «Крымский титан».

На это активно отреагировали пользователи соцсетей.

Начали появляться сообщения, что из-за химических испарений в Армянске, на севере оккупированного Крыма, металлические предметы покрываются ржавчиной и даже упакованные таблетки зеленеют.

Впоследствии пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы Украины сообщила о том, что на Херсонщине пограничники зафиксировали факт химического загрязнения с территории оккупированного Крыма. Украинский омбудсмен передала информацию об экологической катастрофе в Армянске в ООН и ОБСЕ.

3 сентября токсичные химические вещества обнаружили в воздухе в Херсонской области.

Пограничникам, которые несут службу на админгранице с Крымом, выдали средства спецзащиты из-за химических выбросов.

Директор «Крымского титана», расположенного в анексированном россией Крыма, заявил, что работу завода полностью прекратят.

Справка IA ZIK.

Завод «Крымский титан» расположен в Армянске на севере аннексированного Крыма, он является одним из крупнейших в Восточной Европе производитель диоксида титана, который используется для изготовления лакокрасочной продукции, пластмасс, каучука, резины и тому подобное.

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