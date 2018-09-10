Опоблок до последней копейки потратил «аморальные» средства из госбюджета

Центр «Эйдос» обнародовал аудит финансового отчета партии Оппозиционный блок.

Напомним, эта партия подала в Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) второй годовой финансовый отчет, который содержит информацию об имуществе, доходах, расходы и обязательства финансового характера за 2017 год.

Введение государственного финансирования политических партий Оппозиционный блок сопровождал рядом громких заявлений о безнравственности такой практики и намерения отказаться от бюджетных денег.

Однако 2017 год удивительным образом изменил риторику партии и она не только «согласилась» получать такие средства, но и добросовестно их потратила, - сообщает Главком.

Всего за отчетный период партией израсходовано 52,3 млн грн.

ТОП-5 расходов составляют:

– содержание региональных организаций – 20,2 млн грн;

– пропаганда – 14,1 млн грн;

– материальные затраты и оплата услуг – 7,9 млн грн;

– аренда офисных помещений – 5,1 млн грн;

– содержание секретариата – 2,9 млн грн.

По сравнению с предыдущим годом в значительной части расходов прибавилось содержание секретариата и региональных организаций.

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