О появлении нового предохранителя от посещений россиянами оккупированного Крыма рассказал нардеп

Законопроект, который вводит уголовную ответственность за незаконное пересечение государственной границы Украины – это еще один стимул, чтобы россияне не посещали оккупированный Крымский полуостров.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция «Батькивщина») Игорь Луценко.

Политик считает законопроект, который вводит уголовную ответственность за незаконное пересечение государственной границы Украины, интересным, поскольку касается россиян, которые посещают оккупированный Крым.

«Это возможность сделать еще один стимул, еще одну угрозу, чтобы россияне не посещали полуостров в нынешней ситуации его оккупации. Зная, что когда-нибудь будет возможность привлечения к уголовной ответственности, россиянин не поедет в Крым. Если будет зафиксировано, что он незаконно пересек украинскую границу, то потом, если он уедет, скажем, в Киев, к нему будут вопросы у наших правоохранительных органов», – отметил Игорь Луценко.

Игорь Луценко добавил: какие нарушения не совершил бы третий президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили (напомним, 10 сентября в прошлом году, в пункте пропуска «Краковец» Михеил Саакашвили в сопровождении своих сторонников пересек государственную границу Украины, за что был оштрафован судом на 3,4 тыс. грн), такого беспредела с выдворением его с Украины нельзя было допускать.

Народный депутат Украины (фракция БПП) Сергей Куницын считает, что такой законопроект – на будущее, чтобы к тому моменту, когда Украина вернет ныне оккупированные территории, иметь соответствующую законодательную базу.

Напомним, 6 сентября народные депутаты поддержали проект Закона о внесении изменения в Уголовный кодекс Украины относительно уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы.

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