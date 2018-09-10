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понедельник, 10 сентября, 2018, 23:57 Политика
Нардеп Луценко объяснил, почему томос ставит российскую церковь на грань выживания

Томос – это вопрос выживания Русской православной церкви, ведь большинство верующих, православных Московского патриархата, находятся именно на территории Украины.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция «Батькивщина») Игорь Луценко.

Гость программы отметил, что в Украине территории Почаевской лавры, Киево-Печерской лавры – «это территории, где законы Украины не действуют». Политик пояснил, что, к примеру, несмотря на то, что Киево-Печерская лавра – это территория под охраной ЮНЕСКО, и формально им занимается Министерство культуры Украины, но там совершают десятки незаконных застроек, и никто не может это остановить.

«Это происходит из-за того, что священники, которые сейчас контролируют эту территорию, которые коммерчески ее эксплуатируют (там много производств, разного рода бизнесов, в частности они производят церковную утварь, торгующих церковными куполами и тому подобное)... там сильно зарабатывают деньги и, как известно, вывозят в Россию. Это все наши спецслужбы, правоохранительные органы боятся должным образом контролировать, чтобы хотя бы обезопасить наше наследство, которое там есть – архитектуру и все другие виды памятников», – заявил Игорь Луценко.

Политик указал на опасность, что этот бардак и беззаконие в любой момент может вылиться в других точках, и напомнил, что в Киеве незаконно захватывают скверы и строят храмы Московского патриархата.

«Томос – это вопрос фактически выживания Русской православной церкви, потому что большинство верующих, православных Московского патриархата находятся именно на территории Украины. В России, несмотря на то, что там проживает много миллионов людей, эти люди не являются настолько верующими, как украинцы. Это признают даже священники МП. Поэтому потерять Украину-значит потерять большую часть своих доходов, я бы даже сказал – львиную часть доходов», – убежден Игорь Луценко.

Напомним, в Русской православной церкви заявили, что разорвут евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом в случае, если православная церковь Украины получит автокефалию.
Игорь ЛуценкоПервые о главном. Комментариитомосновости Украиныновости политики
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