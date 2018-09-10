На Волыни шахту захватили титушки, – Михаил Волынец

На шахту № 9 «Нововолынская» утром сегодня, 10 сентября, прибыли около 30 человек в черной одежде, которые отказываются представляться.

Об этом в «Фейсбук» написал председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, – сообщил собкор IA ZIK.

«Неизвестные в черном прибыли на шахту №9 «Нововолынская». Как сообщил по телефону председатель первички НПГУ ОП «Шахта №9 «Нововолынская» Василий Гура, сегодня утром, 10 сентября, на предприятие вместе с и.о. гендиректора ГП «Волыньуголь» Андреем Пилипюком прибыло 30 неизвестных лиц (титушок) в черной одежде, которые не желают представляться, и происходят действия, похожие на рейдерский захват шахты», – отметил Волынец.

По его словам, на место прибыли полиция и СБУ, но в события они не вмешиваются.

Напомним, 7 сентября, на пятый день от начала протестных акций коллектив шахты №9 «Нововолынская» решил временно приостановить их и приступить к работе, хотя задолженную зарплату работникам так и не выплатили, а уголь со склада шахты не отгружают. Его на складе накопилось более 7 тысяч тонн.

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