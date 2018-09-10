На севере Италии зафиксировали 150 случаев пневмонии. Вирус ищут в водопроводе

Итальянские органы власти опубликовали медицинское предостережение после 150 случаев заболевания пневмонией за неделю, в основном в городах возле северо-итальянского города Брешия.

Об этом со ссылкой на The Local передает «Европейская правда».

Подозревая наличие вируса, вызывающего пневмонию, в водопроводе, специалисты взяли образцы с распределительной станции для анализа. Результаты ожидаются через несколько дней.

69-летней женщине и 85-летнему мужчине, умершим на прошлой неделе, проведут вскрытия чтобы определить, действительно ли они умерли от пневмонии.

Пневмония обычно возникает, когда бактерии, вирусы или грибки инфицируют легкие. Это может быть опасным для жизни, особенно для людей преклонного возраста и лиц с серьезными проблемами здоровья.

Медицинские службы провинции призвали жителей принять меры, в частности использовать дезинфицирующие фильтры для крана и душевые шланги, а также открывать горячую воду в течение некоторого времени перед тем, как использовать ее.

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