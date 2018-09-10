На Донетчине правоохранители обнаружили тайник с боеприпасами

В г.Красногоровка Марьинского района (Донецкая обл.) обнаружен тайник со взрывоопасными предметами.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.
«В рамках спецмероприятий по противодействию незаконному обороту оружия и взрывчатки полицейские провели обыск в доме 52-летнего местного жителя. Изъято 2 реактивных противотанковых гранатомета РПГ-22, 2 заряда к ручному противотанковому гранатомету РПГ-7, 8 осколочных гранат с запалами к ним, 3 вышыбных заряда и более 2 кг тротила», – говорится в сообщении.
По предварительным данным хозяин дома находится на временно оккупированной территории.
Правоохранители подчеркнули, что схрон находился в хозяйственной постройке.
По данному факту возбудили уголовное дело по ч.1 ст.263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).