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понедельник, 10 сентября, 2018, 17:27 Львов
«Мост через Западный Буг начинает сыпаться!»: в сети автомобилисты бьют тревогу

На Львовщине разрушается мост через Западный Буг, который не так давно ремонтировали.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель правления ОО «ИБ» «Дорожный контроль. Мероприятие» Александр Климов, а также опубликовал соответствующие фото.

«Мост через реку Западный Буг начинает сыпаться! Это дорога в направлении Радехова, которую не так давно отремонтировали!», – написал он.

 
дорогиЛьвовская областьмостыновости Украины
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