«Мост через Западный Буг начинает сыпаться!»: в сети автомобилисты бьют тревогу

На Львовщине разрушается мост через Западный Буг, который не так давно ремонтировали.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель правления ОО «ИБ» «Дорожный контроль. Мероприятие» Александр Климов, а также опубликовал соответствующие фото.

«Мост через реку Западный Буг начинает сыпаться! Это дорога в направлении Радехова, которую не так давно отремонтировали!», – написал он.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.