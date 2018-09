Мы докажем, что все ошибаются: Трамп поблагодарил Ким Чен Ынf за парад без баллистических ракет

Глава Белого дома Дональд Трамп похвалил северокорейский режим за то, что во время военного парада в Пхеньяне, посвященного 70-летию создания КНДР, впервые за долгое время не были показаны баллистические ракеты.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Северная Корея вновь провела свой парад, отмечая 70-летие основания, без привычного показа ядерных ракет... Это большое и очень позитивное заявление со стороны Северной Кореи. Спасибо председателю Киму. Мы оба докажем, что все ошибаются», – заявил Трамп.

North Korea has just staged their parade, celebrating 70th anniversary of founding, without the customary display of nuclear missiles. Theme was peace and economic development. “Experts believe that North Korea cut out the nuclear missiles to show President Trump......

...its commitment to denuclearize.” @FoxNews This is a big and very positive statement from North Korea. Thank you To Chairman Kim. We will both prove everyone wrong! There is nothing like good dialogue from two people that like each other! Much better than before I took office.