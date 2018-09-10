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понедельник, 10 сентября, 2018, 9:35 Мир
Мы докажем, что все ошибаются: Трамп поблагодарил Ким Чен Ынf за парад без баллистических ракет

Глава Белого дома Дональд Трамп похвалил северокорейский режим за то, что во время военного парада в Пхеньяне, посвященного 70-летию создания КНДР, впервые за долгое время не были показаны баллистические ракеты.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Северная Корея вновь провела свой парад, отмечая 70-летие основания, без привычного показа ядерных ракет... Это большое и очень позитивное заявление со стороны Северной Кореи. Спасибо председателю Киму. Мы оба докажем, что все ошибаются», – заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что в Северной Корее впервые за последние годы на параде в честь основания государства не было демонстрации межконтинентальных баллистических ракет.
КНДРДональд ТрампКим Чен Ынновости мира
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2018-09-10 09:53 :55