Мать Клиха: Сына отправили в психушку, чтобы он не поддержал голодовку Сенцова

В телефонном разговоре Станислав Клих рассказывал, что хочет начать голодовку с Олегом Сенцовим. Тогда его забрали в психиатрическую клинику, где, несмотря на его заявление о том, что он не будет принимать никаких лекарств, ему вводили неизвестные вещества.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявила мать пленника Кремля Тамара Клих.

Женщина рассказала, что Станислава Клиха забрали в психиатрическую клинику, когда Сенцов объявлял голодовку, чтобы тот не начал поддерживать Олега.

«В телефонном разговоре он сказал мне, что будет голодать. Уже в психиатрической больнице он написал заявление, что не будет принимать никаких лекарств, так как он не болен. Но, тем не менее, его продержали там месяц. А когда я разговаривала с ним 3 сентября, то рассказал, что находится в тюрьме в городе Верхнеуральск», – говорит мать пленника Кремля Станислава Клиха.

Также она отметила, что когда посещала сына в психиатрической больнице, Станислав был «никаким». Неудовлетворительное состояние его здоровья сохраняется по сегодняшний день.

«Когда я последний раз с ним разговаривала, Стас говорил, что даже не знает, что именно ему колют. Они же не говорят – ни консулам, ни правозащитникам, никому. Они просто говорят, что «лечат». А какие препараты ему колят, никто не знает», – отмечает Тамара.

Кроме этого женщина рассказала, что вместе с отцом отговаривают Станислава от голодовки, ведь неизвестно, чем это закончится.

«Я могу поблагодарить российских правозащитниц Зою Светову и Татьяну Щур – они очень часто мне звонят. Зато среди украинских чиновников судьбой политзаключенных очень взволнованы дипломат Василий Кирилич – я ему звонила, и он обещал обеспечить мою поездку к сыну», – рассказывает мать политзаключенного.

Официальные представители Российской Федерации недавно заявляли, что Станислав Клих не голодает и находится в удовлетворительном состоянии.

«А как они скажут? Он весь гнил там, когда я была, а они заявляли, что Станислав здоров. Олег Сенцов находится в критическом состоянии, а Москалькова говорит, что он «в удовлетворительном состоянии». Нельзя верить ни одному их слову, ведь я это все видела собственными глазами», – подчеркнула Тамара Клих.

Она рассказала также о ее коммуникации с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Людмилой Денисовой.

«Все хорошо – она звонит, беспокоится о здоровье сына. Плохое состояние здоровья не только у Станислава, а у всех ребят (пленников Кремля – ред.). Зоя Светова говорила, что у нашего государства есть достаточно весомые рычаги влияния, поэтому хотелось бы, чтобы наших ребят оттуда забрали», – заключает мать политзаключенного.

Напомним, омбудсмен Людмила Денисова написала письмо президенту России Владимиру Путину с предложением обменять гражданина РФ В. Седікова на одного из украинских политзаключенных.

Впоследствии первый вице спикер Верховной Рады Ирина Геращенко рассказала, что со стороны России нет никакой реакции на предложения об обмене заключенных.

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