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понедельник, 10 сентября, 2018, 21:53 Политика
Мамчур о ситуации на Азове: Военные всегда готовятся к худшему

Угроза агрессии России на Азовском направлении действительно присутствует, потому что там десантно-выгодные направления. Но за четыре года мир изменился. Страны Запада уже знают как с Россией себя вести.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины Юлий Мамчур.

Как сообщалось, после заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины 6 сентября было принято решение об усилении военно-морского присутствия в Азовском море, создание там корабельно-катерной группировки ВМС ВСУ. Соответствующих действий не пришлось долго ждать – в Бердянске было замечено опрокидывание в море автотрейлером малого бронированного артиллерийского катера Военно-морских сил Украины.

Также господин Мамчур сказал, что военные всегда готовятся к худшему, в ответ на вопрос, действительно ли существует угроза агрессии РФ со стороны Азовского моря.

«Агрессия может быть с того направления, потому что там десантно-выгодные направления. Но мир изменился за четыре года. Мы уже видим реакцию на 2014 год, на апрель-май, которая была от стран евросоюза и заокеанских партнеров. Россия не только для нас агрессор, она токсичная страна для всего мира. Все знают, как с ней надо обращаться только жесткий дипломатический ответ и военное присутствие корабельного состава других государств их и сдерживает в этом направлении. Конечно, что санкционное давление ослабляет их экономику, и воевать на несколько фронтов им очень трудно», – ответил Юлий Мамчур.

Отвечая на вопрос ведущего, как гость программы видит решение кризиса на Азовском море и предпочитает ли военные инструменты, господин Мамчур сказал, что предпочитает военно-дипломатические инструменты.

«Диктовать и показывать свою морскую мощь нам действительно надо, потому что Украина морская держава, и эти вопросы должны были быть давно прописаны в морской доктрине. Мы должны на годы вперед проработать вопрос и развитие военно-морских сил, их финансирования, определиться с корабельным составом, который мы строим с учетом того, что нам предоставляют наши партнеры. Также очень мощно придется восстанавливать береговую инфраструктуру. У нас есть неплохие разработки крылатых ракет, которые надо базировать на побережье Азовского моря. Ну и, конечно, авиационная группировка. Должен быть комплекс действий», – убежден народный депутат.
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2018-09-10 23:41 :16