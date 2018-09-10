Маломуж предупреждает, что боевики на Востоке пойдут на конфронтацию

В Кремле приняли модель усиления конфронтации на Донбассе. Россия использует как повод убийство Захарченко, и руководство РФ уже заявило о том, что Минский процесс будет сорван.

Об этом в эфире программы «Vox populi» (19.15 – 20.00 на телеканале ZIK) заявил бывший председатель Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж.

Как уже сообщалось, самопровозглашенная «ДНР» назначила временным исполняющим обязанности главаря «ДНР» Дениса Пушилина. Он является председателем так называемой «Народной рады «ДНР» и представителем террористов в контактной группе в Минске.

В частности господин Маломуж сказал, что выборы в «ДНР» проводятся незаконно, потому что не предусмотрены украинским законодательством, и в данной ситуации они не будут легитимными.

«В сегодняшних реалиях мы имеем новую модель конфронтации России. Она использует убийство Захарченко, и Путин, Песков и Лавров персонально заявили о том, что Минский процесс будет сорван. Соответственно они принимают модель конфронтации, то есть срыва переговоров на уровне министров, президентов нормандской четверки, и соответственно этот процесс будет усугубляться», – отметил экс-председатель Службы внешней разведки Украины (2005-2010).

По его словам, боевики, соответственно к ориентации российского руководства и военных, будут прорабатывать сценарий конфронтации.

«В первую очередь, это нагнетание ситуации, увеличение количества обстрелов, провокаций, увеличение количества тяжелой техники, нарушение Минских договоренностей и, разумеется, проведение этих незаконных выборов», – сказал Маломуж.

Господин Маломуж убежден, что такая новая модель действий не дает перспектив мирного урегулирования. Для этого нужен другой формат, другие силы и мощные внешние усилия, которые бы заставили Россию выйти из Донбасса.

«Такая модель рассчитана на долгий период блокирования мирного процесса. Это модель, которая предусматривает новые сценарии проведения локальных боевых операций и, разумеется, активизации новых вожаков, которые будут вроде бы проходить через избирательный процесс», – прокомментировал гость программы.

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