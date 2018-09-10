Львовского бизнесмена обчистили на почти 3 млн грн, подменив в поезде сумку с деньгами

Во Львове полицейские разоблачили злоумышленников, причастных к краже почти 3 млн грн. Оба мужчины сейчас находятся под домашним арестом. Им грозит лишение свободы сроком до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

Работники Лычаковского отдела полиции завершили расследование по факту совершения кражи денежных средств у 57-летнего местного жителя, руководителя одного из львовских предприятий. Преступление было совершено 19 июля.

Правоохранители установили, что бизнесмен, имея намерение передать в Киев значительную сумму средств наличными, решил воспользоваться железнодорожным транспортом. Его подчиненный, 31-летний львовянин, узнав об этом, вместе со своим 68-летним родственником, который тоже был работником фирмы, разработали план завладения деньгами.

Оба утром 19 июля приехали на железнодорожный вокзал, дождались, когда туда прибудет сын бизнесмена и проследили, к какому вагону он направится. После этого старший из соучастников сел в этот же поезд и по дороге подменил сумку с деньгами, которая была в багажном отсеке салона. Выйдя на станции Пидзамче, злоумышленник вызвал такси и поехал на вокзал, где его ждал сообщник. Впоследствии похищенные 2 955 000 гривен они поделили между собой.

Обоим мужчинам сообщено о подозрении в совершении преступления по ч.5 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. Обвинительный акт направлен на рассмотрение суда.

Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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