К США приближается ураган «Флоренс»

На юго-восточные штаты США надвигается ураган «Флоренс», который образовался над Атлантическим океаном.

Об этом сообщает «Корреспондент», ссылаясь на Associated Press.

Отмечается, что Флоренс стремительно набирает силу и в ближайшие несколько суток может достичь четвертой категории.

Эксперты пока не могут с уверенностью утверждать, в каком именно направлении ураган продолжит движение, но под угрозой территория Южной и Северной Каролины, а также Вирджинии.

Власти уже призвали местных жителей подготовиться к урагану. Даже если Флоренс не нанесет прямого удара по побережью США, то все равно в указанных штатах ожидается штормовая погода и мощные ливни.

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