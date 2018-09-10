ГПУ расследует махинации с землей на Свитязе

Озеро Свитязь

В Генпрокуратуре отреагировали на обращение Волыньсовета о правомерности предоставления в собственность гражданам земельных участков вблизи озера Свитязь.

Об этом IA ZIK сообщили в пресс-службе облсовета.

ГПУ 23 августа 2018 инициировала апелляционный пересмотр решения хозяйственного суда Волынской области, которым отказано в удовлетворении иска Маневицкой местной прокуратуры в интересах государства к главному управлению Держгеокадастру в Волынской области, ООО «Терлан-Ком» о признании незаконными приказов и истребования земельных участков.

Кроме того, законность при отчуждении и оформлении права собственности граждан на земельные участки, которые находились в государственной собственности, проверяется в рамках расследования сразу трех уголовных производств. Ход досудебного расследования находится на контроле Генеральной прокуратуры Украины.

«Вместе с тем Генеральной прокуратурой Украины к уполномоченным органам – Министерства экологии и природных ресурсов Украины, Государственного агентства лесных ресурсов Украины, Государственного агентства водных ресурсов Украины и Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра направлены письма с предложением сообщить об установленных нарушениях требований действующего законодательства при отводе земельных участков, находящихся в государственной собственности.

После получения информации от уполномоченных органов, при наличии оснований, будет решен вопрос о принятии других мер по защите интересов государства», – сообщила облсовету заместитель Генерального прокурора Анжела Стрижевская.

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