Главу МИД Литвы привели в шок кадры необоснованного применения силы в России

Министр иностранных дел Литвы Линас Лінкявичус призвал российские власти немедленно освободить задержанных участников протестов в разных городах.

«Меня привели в шок видео с сегодняшних демонстраций в России с кадрами необоснованного применения силы и массовых задержаний, в частности несовершеннолетних. Право людей на мирный протест необходимо уважать. Задержанных сегодня и в течение предыдущих дней или недель надо немедленно освободить», – заявил литовский дипломат в своем Twitter.

Appalled by videos from demonstrations in #Russia today, with ungrounded use of force and mass detentions, including of minors. People's right to peaceful protest must be respected. Those detained, today or in preceding days and weeks, have to be released immediately. pic.twitter.com/q6gJyCbxzR — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) 9 сентября 2018 г.



Вчера, 9 сентября, в различных городах России прошли акции протеста против пенсионной реформы. Выходить на протесты также призвал оппозиционер Алексей Навальный. Оппозиция выбрала этот день для массовых митингов, поскольку в России 9 сентября прошли выборы губернаторов, мэров и депутатов.

Власти Москвы, Санкт-Петербурга и большинства других городов акцию не согласовали. За «пенсионные» протесты в России задержали более 1000 человек.

19 июля Госдума России в первом чтении приняла законопроект о повышении пенсионного возраста в России. Его могут повысить с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин.

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