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понедельник, 10 сентября, 2018, 13:20 Мир
Главу МИД Литвы привели в шок кадры необоснованного применения силы в России

Министр иностранных дел Литвы Линас Лінкявичус призвал российские власти немедленно освободить задержанных участников протестов в разных городах.

«Меня привели в шок видео с сегодняшних демонстраций в России с кадрами необоснованного применения силы и массовых задержаний, в частности несовершеннолетних. Право людей на мирный протест необходимо уважать. Задержанных сегодня и в течение предыдущих дней или недель надо немедленно освободить», – заявил литовский дипломат в своем Twitter.


Вчера, 9 сентября, в различных городах России прошли акции протеста против пенсионной реформы. Выходить на протесты также призвал оппозиционер Алексей Навальный. Оппозиция выбрала этот день для массовых митингов, поскольку в России 9 сентября прошли выборы губернаторов, мэров и депутатов.

Власти Москвы, Санкт-Петербурга и большинства других городов акцию не согласовали. За «пенсионные» протесты в России задержали более 1000 человек.

19 июля Госдума России в первом чтении приняла законопроект о повышении пенсионного возраста в России. Его могут повысить с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин.
РоссияЛитвапротестыновости мирапенсионная реформа в России
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