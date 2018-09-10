Франция потратит €3,6 миллиарда на обновление военных спутников

Франция планирует потратить 3,6 млрд евро на обновление спутников, которыми пользуется Министерство обороны.

Об этом в эфире Europe 1 заявила министр обороны Франции Флоренс Парли, сообщает «Укринформ».

«В законе о военном планировании мы предусмотрели 3,6 миллиарда евро на обновление потенциала оборонных спутников», – сказала Парли.

Она отметила, что в рамках запуска новых спутников будут предусмотрены камеры видеонаблюдения, «чтобы просто знать, кто к нам приближается».

«Моя цель заключается не в войне и не в том, чтобы сделать из космоса пространство войны. Моя цель сделать нас способными защитить себя», – заявила Парли.

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