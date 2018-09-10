Эксперт: РФ хочет создать прецедент запуска федеративного устройства в Украине

Выборами в ОРДЛО Россия постарается создавать прецедент запуска федеративного устройства в Украине. Ведь любое изменение конституционного строя в нашем государстве, фактически, будет означать снятие санкций с России и возвращение ее на международные площадки.

Такое мнение в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» высказал политический эксперт Александр Антонюк.

Комментируя заявления о «выборах» в ОРДЛО, он подчеркнул:сейчас Россия пытается создать прецедент запуска федеративного устройства в Украине и под любым видом имплементировать в нее оккупированные территории Донбасса.

Поэтому, по его словам, все это – «чисто вопрос трактовки», в любом случае РФ будет пытаться использовать эту территорию для дальнейшей дестабилизации.

«На все это нужно просто смотреть, как на их некий процесс. Украинская же власть и ВСУ должны быть готовыми к любым провокациям», – убежден эксперт.

Поэтому он считает: сейчас нам нужно заботиться о целостности государства и быть максимально бдительными. Следовательно, по его мнению, нельзя вносить никаких изменений в Конституцию, особенно в федеративной части, в части предоставления особых статусов.

«Только, по факту, вносятся изменения в нашу Конституцию, меняется и государственное образование. То есть, в России, де-юре, появится возможность говорить, что государство изменилось от того, что было в 2014 году. Это же, по факту, означает снятие санкций», – уверен Антонюк.

По его словам, именно поэтому нам пытаются навязать этот «федеративное устройство». На этом спекулируют отдельные политические силы, прикрываясь гуманитарным решением.

«Федеративное устройство – это автоматическое снятие санкций с РФ и возврат ее в G-8 только на основании изменения конституционного строя в Украине», – подчеркнул эксперт.

И все же, он убежден: Россия настаивает на выборах в ОРДЛО, продолжая нарушение политических договоренностей, из-за того, что западный мир продемонстрировал свою инфантильность, как делал это еще века назад.

«Россия – агрессор, это дистабилизационный аспект как в безопасной сфере, так и в геополитическом планах. Однако при этом канцлер Германии ведет с Путиным переговоры о строительстве «Северного потока-2». Даже экономика США завязана под определенные сырьевые материалы РФ. Поэтому очень сомневаюсь в желании мира довести к тому, чтобы РФ как государство прекратило свое существование. Ведь тогда остается нерешенным вопрос, кто возьмет на баланс все эти «республики» будет контролировать ядерное оружие. К тому же, если там присутствуют большие капиталы, сомнительно, что кто-то захочет их терять», – отметил Анатонюк.

К слову, недавно, в одном из своих интервью кум Путина Виктор Медведчук акцентировал внимание на необходимости федерализации страны как одно из условий дальнейшего развития. Впоследствии же Петр Порошенко публично ответил на это в Twitter, заявив, что Украина – унитарная страна и он не допустит «никакой федерализации в ключевых элементах функционирования государства».

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