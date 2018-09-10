Эксперт: Канализационный коллектор Львова загрязняет сразу две реки и Балтийское море

Река Полтва – крупнейший водоем Львова, которая протекает через весь город. К сожалению, ее всегда использовали как канализацию, а в 19 веке ее решили закопать, чтобы предотвратить неприятный запах и грязь. Впрочем, это не исправило ситуацию и водоем продолжает отравлять жизнь жителей Украины и даже Польши.

Об этом говорится в программе экологических расследований «Выжить в Украине» на телеканале ZIK с ведущим, паралимпийцем Андреем Демчуком.

Критическая ситуация в селе Мурованое, что на Львовщине

Полтва берет свое начало во Львове и впадает в Западный Буг уже за пределами города. Некоторые истоки закрыты в канализационные коллекторы, куда стекают все нечистоты.

От зловонного соседства простых жителей должны спасать специально оборудованные очистные сооружения. Такая практика часто встречается в европейских странах. Однако в селе Мурованом, в Львовской области, все по-другому. Местные отмечают: очистные сооружения продуцируют ил, который загрязняет землю и даже воду!

«Люди, которые проживают совсем близко от очистных сооружений, испытывают газы – спецефичный запах тухлых яиц», – возмущается активист Дмитрий Левик.

Большая часть села не имеет централизованного водоснабжения, а поэтому люди вынуждены набирать воду из колодцев. Однако польские эксперты выяснили, что эту воду употреблять категорически нельзя!

Иловые поля в Мурованном переполнены ядовитыми нечистотами Полтвы

К тому же ил, который скапливается на всех очистных сооружениях Полтвы, свозят в одно место – на так называемые иловые поля общей площадью 22 гектара. Экологи подсчитали: каждый день они пополняются тремя тысячами кубометров нечистот.

«Об эффективности работы очистных сооружений можно поспорить. Ведь сейчас иловые поля переполнены. Ил некуда девать. Он все равно попадает в Полтву и смешивается с чистой водой», – рассказывает активист Дмитрий Левик.

Находиться долго на полях нельзя, ведь кроме неприятного запаха, в воздухе есть и опасные для жизни человека газы, в частности, меркаптаны. Это органические производные сероводорода, которые имеют аллергенное действие. Их тоже называют ядом, который может вызвать головную боль, нарушения функции печени, желудка и поджелудочной железы, а при большой концентрации – даже смерть.

Эксперты отмечают: меркаптан выделяется, когда ил контактирует с водой. Чтобы этого не допускать, между истоком реки и иловыми полями должна быть насосная станция. Однако в Мурованном она уже давно не выполняет своих функций.

«Все рассыпается, поржавело. Нужно систему заново построить», – отмечает активист Дмитрий Левик.

«Очистные сооружения – это советское наследие. В их модернизацию, фактически, не вкладывали деньги», – добавляет начальник Госэкоинспекции Николай Маланич.

Полтва отравляет Западный Буг, Вислу и даже Балтийское море

Нечистоты Полтвы отравляют другие водоемы. Сначала река впадает в Западный Буг, далее – в Вислу, а тогда воды попадают в Балтийское море. Польские чиновники неоднократно обращали внимание львовских властей на проблему, однако ее так и не сдвинули с мертвой точки.

«Украина загрязняет сразу две реки и одно море. Все благодаря тому, что наша Полтва является канализационным коллектором Львова», – подчеркивает Дмитрий Левик.

На территории иловых полей Полтвы погиб уже не один работник

Человек, который более 30 лет работает на очистных сооружениях, рассказал страшную правду. На территории иловых полей погиб уже не один человек – все они отравились испарениями сероводорода. Что плохо, газовизмерителей там нет, поэтому люди, выполняя свою работу, просто не знали, что их ждет смерть.

«Глубина поля – примерно семь метров сырого осадка... Там можно утонуть. А пока человека вытащат, то его тело переварит химия», – комментирует мужчина.

Львовский городской совет побоялся комментировать позорную ситуацию

Чиновники в ЛГС не хотели говорить о проблеме. Они отправляли съемочную группу от одного департамента к другому, в надежде быстрее избавиться от камер. Ни одного комментария от них не удалось получить.

В то же время, руководитель Госэкоинспекции во Львовской области Николай Маланич говорит, что три года назад указали «Львовводоканалу» на грубые недоработки.

«В конце 2015 года мы провели плановую проверку по соблюдению природоохранного хозяйства. Сам технологический процесс ужаснул нас, ведь в «Львовводоканале» его, фактически, не придерживаются. Отсутствуют даже соответствующие разрешения», – возмущается руководитель Госэкоинспекции области Николай Маланич.

Он добавляет: вместо реконструкции в «Львовводоканале» принялись латать дыры, но и этого сделать не могут, как положено.

«Есть нарушения требований природоохранного законодательства. Мы посчитали убытки за отсутствие разрешения на специальное водопользование. Общая сумма – примерно 130 миллионов», – отмечает Николай Маланич.

Однако признавать себя виновным в возникшей ситуации, «Львовводоканал» не собирается.

«Предприятие с нами судится. Оно считает, что наши постановления и начисления – незаконны. Также «Львовводоканал» ссылается на отсутствие средств на реконструкцию очистных сооружений», – говорит Николай Маланич.

На модернизацию очистных сооружений «Львовводоканал» требует 150 миллионов евро

Чиновники в «Львовводоканале» отмечают, что из местного бюджета на реконструкцию и поддержание очистных сооружений выделяют 5-7 миллионов гривен в год. В то время, когда по подсчетам шведских коллег, нужно около 150 миллионов евро. Поэтому сейчас «Львовводоканал» работает в убыток.

«О неудовлетворительном состоянии очистных сооружений мы говорим на всех уровнях. Мы обращались в фонды, к грантодателям, донорам, ЕБРР, потому что самостоятельно вопрос не можем решить», – утверждает представительница ЛГКП «Львовводоканал» Ульяна Горбатая.

«Бюджет развития Львова имеет два с половиной миллиарда. Часть денег можно было бы выделить на реконструкцию очистных сооружений!», – замечает руководитель Госэкоинспекции области Николай Маланич.

После модернизации очистных сооружений весь хлам мог бы быть прибыльным, отмечают эксперты. Однако и на это нужны деньги.

Напомним, еще в прошлом году «Львовводоканал» призвал поляков помочь с модернизацией очистных сооружений Полтвы, которая впадает в Вислу.

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