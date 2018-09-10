Что нужно сделать, чтобы избежать российской угрозы в Азовском море: объяснения военного

Российская Федерация существенно нарастила свой состав флота и создала для Украины военно-экономическую угрозу. Чтобы ее избежать, следует настаивать на разделении Азовского моря в соответствии с международным подходом. Это позволит вводить корабли союзников.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил экс-заместитель начальника генерального штаба (2006-2010 гг.) Игорь Романенко.

Как сообщалось, после заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины 6 сентября было принято решение об усилении военно-морского присутствия в Азовском море, создание там корабельно-катерной группировки ВМС ВСУ. Ответных действий не пришлось долго ждать – в Бердянске было замечено опрокидывания автотрейлером малого бронированного артиллерийского катера Военно-морских сил Украины.

Отвечая на вопрос ведущей о том, что если у Украины нет таких военно-морских возможностей, как у России, почему мы не применили другие возможности, такие как привлечение Запада для давления на РФ за ее действия на Азовском море, господин Романенко сказал, что кроме военного направления осуществляются соответствующие действия на дипломатическом фронте.

Гость студии отметил, что на Азовском море существует военно-экономическая угроза для Украины. Чтобы ее избежать, следует настаивать на разделении Азовского моря в соответствии с международным подходом, тогда мы сможем вводить корабли союзников в эти воды.

«Есть большая угроза, потому что юридический статус Азовского моря определен, как внутренние воды. Этот статус был введен еще в составе Советского Союза. Украина несколько раз предлагала перейти на международное разграничение, определить 12,5 миль экономической зоны, использование вод, шельфа, но россияне не хотят. Если будет такое разделение, то Украина будет экономически выигрывать», – отметил господин Романенко.

Как отметил эксперт, если сделать распределение по международному подходу, то в Азовском море Украина будет иметь право разрабатывать шельф, привлекая иностранные компании.

«И корабли наших союзников не могут заходить в Азовское море на основании нашего решения, как это делается в Черном море. Сейчас по юридическим документам, которые действуют между Россией и Украиной, это запрещено. И Россия категорически против этого», – аргументирует Игорь Романенко.

По словам военного, Российская Федерация за последние полтора года существенно нарастила состав военно-морского флота на Азове.

«Они перебросили часть катеров с Каспийского моря, причем не просто катера, а ракетные с ракетами «Калибр». По разным оценкам, они нарастили до 40-60 кораблей. У нас таких возможностей, к сожалению, нет, но усилия тоже прилагаются соответствующие. В прошлом году мы приняли на вооружение шесть артиллерийских катеров, три из которых появились в Азовском море, и работаем над тем, чтобы оснастить катера ракетными комплексами, но на это нужны время и средства», – подчеркивает экс-заместитель руководителя Генерального штаба.

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