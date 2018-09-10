Беларусь отказалась от кредитов МВФ

Министр финансов Беларуси Максим Ермолович заявил, что правительство страны отказалось от кредитной программы Международного валютного фонда (МВФ).

Об этом сообщает DW.

Ермолович заявил, что глава Беларуси Александр Лукашенко считает, что программа МВФ может стать «шоком для населения». Это связано с тем, что МВФ настаивал yf более сжатом периоде реализации реформ от ранее запланированных сроков.

«Мы разрабатывали вместе с экспертами МВФ программу структурных реформ, которая бы соответствовала философии фонда. И в принципе, в ключевых моментах, у нас позиции совпали, мы вышли на программу, но мы разошлись в сроках ее реализации», – добавил Ермолович.

Также он рассказал, что в будущем Беларусь намерена разместить на локальных рынках Китая и РФ суверенные облигации на сумму до 2 миллиардов долларов.

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