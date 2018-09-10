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понедельник, 10 сентября, 2018, 21:35 События
Балух чувствует себя очень плохо и вынужден принимать обезболивающее, – адвокат

Украинский политзаключенный Владимир Балух, который голодает 177-ой день, чувствует себя очень плохо и вынужден принимать обезболивающее.

Об этом заявила адвокат Ольга Динзе после посещения политзаключенного в СИЗО 10 сентября, передает «Крымская правозащитная группа».

«У моего подзащитного болезненный вид, он очень плохо себя чувствует. Владимир страдает от сильной головной боли, у него головокружение, болят спина и печень. Он принимает обезболивающее. Ситуация с голодовкой остается без изменений», – рассказала Динзе.

Утром 10 сентября в подконтрольном оккупационной власти Верховном «суде» Крыма состоялось судебное заседание по делу Балуха. Суд отклонил апелляцию адвоката на определение Железнодорожного районного «суда» Симферополя, который ранее отказал Балуху в условно-досрочном освобождении. «Суд» также не отменил постановление о продлении меры пресечения.

По словам адвоката, заседание прошло очень напряженно, Балуха возмутило выступление российского «прокурора», который назвал решение Железнодорожного районного «суда» Симферополя об отказе в досрочном освобождении «обоснованным и законным».

«Владимир был возмущен и заявил, что больше не имеет желания «принимать участие в этом фарсе». «Судья» решил отключить видеосвязь с СИЗО, чем фактически удалил Балуха с заседания», – рассказала Динзе.

Адвокат подчеркнула, что во время рассмотрения апелляции, так называемый «суд» ссылался на характеристику активиста, которую предоставила администрация СИЗО и которая не изучалась в «суде» первой инстанции. Ольга Динзе считает такое решение необоснованным и противозаконным.
оккупированный КрымполитзаключенныеВладимир Балухновости Украины
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2018-09-10 23:40 :58